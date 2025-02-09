Cenk Tosun, Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Süper Lig'den teklifler alan Cenk Tosun, sezonu Fenerbahçe forması altında tamamlamak istiyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Kulübüyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun gidişine hocası Jose Mourinho da sıcak bakmıyor.
SEZON SONUNDA TEKLİFLERİ DİNLEYECEK
Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin tek alternatifi olan Cenk, sezon sonunda gelecek teklifleri dinleyecek.
PERFORMANSI
33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 14 maçta 266 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.
Kulübüyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun gidişine hocası Jose Mourinho da sıcak bakmıyor.
SEZON SONUNDA TEKLİFLERİ DİNLEYECEK
Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin tek alternatifi olan Cenk, sezon sonunda gelecek teklifleri dinleyecek.
PERFORMANSI
33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 14 maçta 266 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.