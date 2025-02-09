Cenk Tosun, Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Süper Lig'den teklifler alan 33 yaşındaki forvet Cenk Tosun, sezonu Fenerbahçe'de tamamlamayı hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
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09 Şubat 2025 10:53
Süper Lig'den teklifler alan Cenk Tosun, sezonu Fenerbahçe forması altında tamamlamak istiyor.

Kulübüyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun gidişine hocası Jose Mourinho da sıcak bakmıyor.

SEZON SONUNDA TEKLİFLERİ DİNLEYECEK

Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin tek alternatifi olan Cenk, sezon sonunda gelecek teklifleri dinleyecek.

PERFORMANSI

33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 14 maçta 266 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı. 

 
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