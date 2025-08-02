Cenk Tosun'dan Amedspor'a ret!

Transfer döneminde forvet hattını güçlendiren Fenerbahçe'de, forma şansı azalan bazı oyuncuların takımdan ayrılması gündemde.
Bu isimlerin başında gelen Cenk Tosun için TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor sürpriz bir girişimde bulundu.
TOSUN'DAN RET GELDİ
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Amedspor'un kiralama teklifinde bulunduğu milli golcü Cenk Tosun, bu teklifi geri çevirdi. Sarı-lacivertlilerde 3. forvet konumunda bulunan deneyimli oyuncu, cazip bir teklif gelmediği sürece takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor.
AMEDSPOR'DAN SÜRPRİZ HAMLE
Süper Lig'e çıkmak isteyen Amedspor'un başkanı Burç Baysal, güçlü bir kadro kurma hedefinden söz ederken Cenk Tosun'u kiralamayı çok istediklerini dile getirmişti. Ancak bu transfer girişimi sonuçsuz kaldı.
SEZON PERFORMANSI
Cenk Tosun, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta görev aldı; 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Bu isimlerin başında gelen Cenk Tosun için TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor sürpriz bir girişimde bulundu.
TOSUN'DAN RET GELDİ
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Amedspor'un kiralama teklifinde bulunduğu milli golcü Cenk Tosun, bu teklifi geri çevirdi. Sarı-lacivertlilerde 3. forvet konumunda bulunan deneyimli oyuncu, cazip bir teklif gelmediği sürece takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor.
AMEDSPOR'DAN SÜRPRİZ HAMLE
Süper Lig'e çıkmak isteyen Amedspor'un başkanı Burç Baysal, güçlü bir kadro kurma hedefinden söz ederken Cenk Tosun'u kiralamayı çok istediklerini dile getirmişti. Ancak bu transfer girişimi sonuçsuz kaldı.
SEZON PERFORMANSI
Cenk Tosun, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta görev aldı; 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.