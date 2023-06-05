Kasımpaşa deplasmanında rakip ağları bir kez havalandırırken iki defa da asist yapan Beşiktaş kaptanı Cenk Tosun, Süper Lig'deki 15 golünü attı.
99 MAÇTA 50 GOL
Sözleşmesini yenilemek için siyah-beyazlı kulüple her konuda anlaşan 31 yaşındaki milli futbolcu, teknik patron Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 99 maçta tam 50 gole ulaştı.
MAÇ BAŞINA 0,50 GOL ORTALAMASI
Güneş'in görevde olduğu yıllarda bambaşka performanslar sergileyen Cenk Tosun maç başına 0,50 gol ortalaması yakaladı.
BEŞİKTAŞ İLE 3 ŞAMPİYONLUK
Cenk, Şenol Güneş'le 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Deneyimli forvet, Sergen Yalçın'ın görevde olduğu 2020-21 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyerken üçüncü şampiyonluğunu elde etmişti.
99 MAÇTA 50 GOL
Sözleşmesini yenilemek için siyah-beyazlı kulüple her konuda anlaşan 31 yaşındaki milli futbolcu, teknik patron Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 99 maçta tam 50 gole ulaştı.
MAÇ BAŞINA 0,50 GOL ORTALAMASI
Güneş'in görevde olduğu yıllarda bambaşka performanslar sergileyen Cenk Tosun maç başına 0,50 gol ortalaması yakaladı.
BEŞİKTAŞ İLE 3 ŞAMPİYONLUK
Cenk, Şenol Güneş'le 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Deneyimli forvet, Sergen Yalçın'ın görevde olduğu 2020-21 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyerken üçüncü şampiyonluğunu elde etmişti.