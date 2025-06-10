Cenk Tosun ayrılık için izin istedi

Fenerbahçe'de sezon başında Beşiktaş'tan bonservissiz transfer olan Cenk Tosun, kulüpten ayrılmak istiyor.
Devre arasında Japonya'ya transferi engellenen ancak ikinci yarıda da forma şansı bulamayan Cenk Tosun, yönetimle görüştü ve ayrılmak için izin istedi.
Yeni sezonda da şans bulmasının zor olduğunu vurgulayan tecrübeli golcünün, "Ben oynamak istiyorum. O yüzden izin verin bu sezon ayrılayım" dediği öğrenildi.
Devre arasında Japonya'ya transferi engellenen ancak ikinci yarıda da forma şansı bulamayan Cenk Tosun, yönetimle görüştü ve ayrılmak için izin istedi.
Yeni sezonda da şans bulmasının zor olduğunu vurgulayan tecrübeli golcünün, "Ben oynamak istiyorum. O yüzden izin verin bu sezon ayrılayım" dediği öğrenildi.
Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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