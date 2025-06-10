09 Haziran
Kazakistan-Kuzey Makedonya
0-1
09 Haziran
Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti
5-1
09 Haziran
Faroe Adaları-Cebelitarık
2-1
09 Haziran
Belçika-Galler
4-3
09 Haziran
İtalya-Moldova
2-0
09 Haziran
Estonya-Norveç
0-1
09 Haziran
Linheştayn-İskoçya
0-4
09 Haziran
Karadağ-Ermenistan
2-2

Cenk Tosun ayrılık için izin istedi

Fenerbahçe'de forma giyen Cenk Tosun, kulüpten ayrılmak için yönetimle görüştü.

calendar 10 Haziran 2025 09:09
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Cenk Tosun ayrılık için izin istedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de sezon başında Beşiktaş'tan bonservissiz transfer olan Cenk Tosun, kulüpten ayrılmak istiyor.

Devre arasında Japonya'ya transferi engellenen ancak ikinci yarıda da forma şansı bulamayan Cenk Tosun, yönetimle görüştü ve ayrılmak için izin istedi.

Yeni sezonda da şans bulmasının zor olduğunu vurgulayan tecrübeli golcünün, "Ben oynamak istiyorum. O yüzden izin verin bu sezon ayrılayım" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.