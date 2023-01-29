Cengiz oynadı, Marsilya ve Monaco yenişemedi!

Fransa League 1 20. hafta maçında Marsilya, sahasında Monaco ile karşılaştı.



Stade Orange Veledrome'de oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin golü 17. dakikada Veretout'un kendi kalesine gönderdiği golle geldi. Marsilya ise beraberlik golünü 47. dakikada Alexis Sanchez'in ayağından buldu.



Marsilya'da milli oyuncu Cengiz Ünder, maçta 90 dakika sahada kaldı.



Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya, ligde 6 maç sonra puan kaybetti. Mono ise oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldı.



Alınan bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 43'e Monaco ise 38'e çıkardı.



Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Nantes deplasmanına gidecek. Monaco, AJ Auxerre'yi konuk edecek.





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