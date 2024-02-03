Cengiz Aygün: 'TFF Başkanı beni engellemiş'

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirdi. Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde bulunan Gençlik Merkezi'nde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında görevini bırakan Burak İzbeli'nin yerine başkanlık görevine GMG Kastamonuspor'un Onursal Başkanı Cengiz Aygün seçildi.



"TFF BAŞKANI BENİ ENGELLEMİŞ"



Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan davetlilere ve delegelere teşekkür eden GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Cengiz Aygün, "Kastamonuspor hepimizin. Biz yasa gereği A.Ş.'ye dönüşmek zorundayız. Aklımızdan hiç geçirmemiştik. Ben Kastamonu çocuğuyum. Kastamonulu olmaktan gurur ve onur duyuyorum. En imkan olsaydı logoyu direk Kastamonuspor olarak kullanmak isterdim. Yasal olarak isim tescilli olduğundan kullanamıyoruz. Yoksa bizim GMG'yi kullanmamızda başka bir amaç yok. Bu kulüp hepimizin malı olmaya devam edecek. Şu anda onur, şeref ve gururla Kastamonuspor'a başkan oluyorum. Herkesin gönlünde siyasi partiler vardır. Benim de var. Ama ben bu ilde siyaset yapmayacağım. Ben Kastamonu'nun abisi ve kardeşi olmaya talibim. Söyleyecek çok şeyim vardı. Ama biraz duygusal oldum. Onun için lafı fazla uzatmayacağım. Kastamonu çok büyük bir il. Ben bu büyüklüğün farkındayım. Kastamonu büyük bir taş. Kastamonu ile birileri uğraşmaya kalkarsa o taşın altında kalır. Kastamonu insanıyla, özüyle, sözüyle çok farklı bir il. Şehitler ve gaziler ilidir. TFF ile salı gönü konuşacağız. Son dört haftada maalesef çok iyi sonuçlar almadık. Futbolda zaman zaman düşüşler olabilir. Bizim, hocalarımızın ve çocuklarımızın hataları olabilir. Şu anda Iğdır maçına kenetlendik. Çıkıp aslanlar gibi oynayacağız. TFF bazen bazı konularda hassas davranmıyor. Biz hiçbir zaman hakem hatalarının arkasına saklanmayız. Çıkacaksın kazanacaksın. Hakemi de yeneceksin. Şampiyonluklar böyle kazanılır. Ama bazı hatalardan dolayı moralimiz bozulup, takımımız etkilenebiliyor. Ben bazen hakem hataları oldukça TFF Başkanımıza atıyordum. Sağ olsun beni engellemiş. Bizin derdimiz Kastamonuspor'u şampiyon yapmaları değil. Futbolda çirkinliklerin olmamasıdır. Biz hak ediyorsak kazanalım, hak etmiyorsak kazanmayalım. Kastamonuspor Başkanı olarak biraz daha sakin olmam gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'deki bütün takımlarımız bizim. Bu sezon ama biz hak ediyorsak bunu kimse almaya kalkmasın. Kimsenin bunu yapmasına izin vermeyiz. İnşallah bu yıl şampiyon olacağız. Bu güzel ile şampiyonluğu tattıracağız" dedi.



