Celtics'in yeni sahibi Chisholm: "Şampiyonluk için ne gerekiyorsa yapacağım!"

Boston Celtics'te 23 yıllık yönetim dönemi sona ererken, yeni sahip Bill Chisholm, takımın başarı çizgisini bozmadan devam ettirme sözü verdi.

Chisholm, düzenlenen basın toplantısında, "Şampiyonluklar kazanmak ve bayraklar kaldırmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Boston Celtics'in ihtiyacı olan her şeyi yapacağım," dedi.

Massachusetts doğumlu olan ve servetini özel sermaye yatırımlarından elde eden Chisholm'un liderliğindeki grup, Celtics'i 6,1 milyar dolar karşılığında satın aldı. Bu rakam, bir Amerikan profesyonel spor kulübü için rekor değer taşıyor. NBA, satışı geçtiğimiz ay oy birliğiyle onaylamıştı.


2002 yılında takımı 360 milyon dolara alan Wyc Grousbeck ve Steve Pagliuca, iki NBA şampiyonluğu kazandırdı ve Celtics'in 23 sezonun 20'sinde playoff yapmasını sağladı.
Grousbeck, CEO olarak en az 5 yıl daha görevine devam edecek, ancak hisse oranı %15'in altına düşeceği için ligle ilgili konularda "alternatif yönetici" olarak görev alacak.
"Bill ile omuz omuza olmaya devam edeceğim. İki yüzüğüm var ama üçüncüyü ve dördüncüyü istiyorum," ifadelerini kullandı.

Chisholm, Boston'da bir WNBA takımı kurulmasını desteklediğini belirtti. Connecticut Sun'ın satış sürecinde Boston'a taşınma girişimi lig tarafından reddedilmişti.
"Bunun üzerinde çalışacağız. Süreç var ama felsefi olarak Boston'da WNBA takımı olması çok mantıklı."

Celtics ve NHL takımı Boston Bruins'in paylaştığı TD Garden hakkında konuşan Chisholm, mevcut stat durumundan memnun olduğunu belirtti:
"Takım, oyuncular ve taraftarlar Boston Garden'ı çok seviyor. Bruins ve Celtics'in birlikte olması önemli."

Celtics, son şampiyonluk sonrası zorlu bir döneme giriyor.

Jayson Tatum, New York Knicks serisinde yaşadığı Aşil tendonu sakatlığı sonrası ameliyat oldu ve rehabilitasyon sürecinde.

Takım, NBA'in "ikinci apron" maaş sınırı cezalarından kaçınmak için Jrue Holiday ve Kristaps Porzingis gibi önemli isimleri takas etti.
Brad Stevens, bu kararların finansal değil, kadro esnekliği açısından zorunlu olduğunu vurguladı:
"Doğru fırsatları değerlendirmek için esnekliğe sahip olmalısınız. İkinci apron kuralı bu noktada kritik."

Chisholm ise mesajını net bir şekilde verdi:
"Makul davranarak ilerleyeceğiz ama asıl hedefimiz net: Kazanmak. Bu bir numaralı görevimiz."

