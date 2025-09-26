Boston Celtics'te 23 yıllık yönetim dönemi sona ererken, yeni sahip Bill Chisholm, takımın başarı çizgisini bozmadan devam ettirme sözü verdi.Chisholm, düzenlenen basın toplantısında,dedi.Massachusetts doğumlu olan ve servetini özel sermaye yatırımlarından elde eden Chisholm'un liderliğindeki grup, Celtics'i 6,1 milyar dolar karşılığında satın aldı. Bu rakam, bir Amerikan profesyonel spor kulübü için rekor değer taşıyor. NBA, satışı geçtiğimiz ay oy birliğiyle onaylamıştı.2002 yılında takımı 360 milyon dolara alan Wyc Grousbeck ve Steve Pagliuca, iki NBA şampiyonluğu kazandırdı ve Celtics'in 23 sezonun 20'sinde playoff yapmasını sağladı.Grousbeck, CEO olarak en az 5 yıl daha görevine devam edecek, ancak hisse oranı %15'in altına düşeceği için ligle ilgili konularda "alternatif yönetici" olarak görev alacak.ifadelerini kullandı.Chisholm, Boston'da bir WNBA takımı kurulmasını desteklediğini belirtti. Connecticut Sun'ın satış sürecinde Boston'a taşınma girişimi lig tarafından reddedilmişti.Celtics ve NHL takımı Boston Bruins'in paylaştığı TD Garden hakkında konuşan Chisholm, mevcut stat durumundan memnun olduğunu belirtti:Celtics, son şampiyonluk sonrası zorlu bir döneme giriyor.Jayson Tatum, New York Knicks serisinde yaşadığı Aşil tendonu sakatlığı sonrası ameliyat oldu ve rehabilitasyon sürecinde.Takım, NBA'in "ikinci apron" maaş sınırı cezalarından kaçınmak için Jrue Holiday ve Kristaps Porzingis gibi önemli isimleri takas etti.Brad Stevens, bu kararların finansal değil, kadro esnekliği açısından zorunlu olduğunu vurguladı:Chisholm ise mesajını net bir şekilde verdi: