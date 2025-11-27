UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Feyenoord ile Celtic karşı karşıya geldi. De Kuip'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Celtic 3-1'lik skorla kazandı.
Feyenoord, 11. dakikada Ayase Ueda ile öne geçti. Celtic, 31. dakikada Yang Hyun-Jun ile skoru eşitledi. Reo Hatate, 43. dakikada İskoç devini öne geçirdi.
Celtic, Callum McGregor ile 82. dakikada maçın skorunu belirledi.
6. maçında 5. yenilgisini alan Feyenoord, 3 puanda kaldı. Celtic ise bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti.
Feyenoord, gelecek maç haftasında FCSB'ye konuk olacak. Celtic ise evinde Roma'yı ağırlayacak.
