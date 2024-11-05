Celta Vigo, on kişi kalan Getafe'yi tek golle geçti

İspanya La Liga'nın 12. hafta maçında Celta Vigo, evinde Getafe ile karşı karşıya geldi. Estadio Abanca Balaidos Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi Celta Vigo, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.



Celta Vigo'ya galibiyeti getiren tek golü 7'de Anastasios Douvikas attı.



Getafe'de 31'de oyuna dahil olan Juan Berrocal 55'te sarı kart 65'te ise ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla mücadele dışında kaldı.



Getafe, İspanya La Liga'da oynadığı 12 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.



Bertuğ Yıldırım, sakatlığı sebebiyle Getafe kadrosuna alınmadı.



Celta Vigo, bu sonucun ardından puanını 16 yaptı. Getafe, 10 puanda kaldı.



İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Celta Vigo, Real Betis deplasmanına gidecek. Getafe, Girona'yı konuk edecek.