Cedi Osman'dan koreografi itirafı

EuroLeague'in 4. haftasında Panathinaikos, OAKA'da ASVEL karşısında 91-85'lik galibiyete ulaştı.Cedi Osman, bu galibiyette önemli katkı sağlayan isimlerden biriydi. Milli oyuncumuz 12 sayı, 5 ribaund, 3 asist ile mücadele etti.Maçın hemen ardından Eurohoops'a konuşan Cedi, Richaun Holmes'un performansına değindi."NBA'den gelip hemen kusursuz oynamak kolay değil. Uyumu sağlaması gereken bazı şeyler var ama bu gece harika bir maç çıkardı. Takımımız için çok önemli bir oyuncu ve bunu bu akşam gösterdi. Her geçen gün daha da iyi olacak. Ona güveniyoruz ve sezonun geri kalanında ona ihtiyacımız olacak."Osman, Gürcistan ile oynanan Türkiye A Milli Futbol Takımı maçındaki koreografide yer alması hakkında şunları söyledi:"Harikaydı. Gerçekten şaşırdım. Hiç bilmiyordum. Ekranda maçı izliyordum ve bir anda kendimi orada gördüm. Eda Erdem, voleybol milli takım kaptanı. Futbol milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve sonra ben. Üç kaptan, hep birlikte. Kesinlikle çok güzel bir sürprizdi. Hiç beklemiyordum. Gördüğümde gerçekten duygusal bir andı benim için. Tabii milli takımımız kazandığı için bu an daha da güzel oldu."Son olarak, TJ Shorts ve Richaun Holmes gibi yeni oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte Panathinaikos'un kimyayı oturtma süreci hakkında konuştu."Elbette her şeyin hemen mükemmel şekilde işlemesini beklemiyoruz. Üzerinde çalışıyoruz. Uzun süredir birlikteyiz, bu takımın bir noktada ritmini bulacağını biliyoruz. Henüz dördüncü maçımızdayız. Önümüzde çok fazla maç var, bu yüzden akıllı oynamamız ve her zaman doğru şekilde oynamamız gerekiyor. Bugün Holmes çok iyi oynadı. Olympiacos maçında TJ çok iyi bir performans sergiledi, kendisi gibi oynadı. Onlara ihtiyacımız var. Onlara inanıyoruz ve güvenmeye devam edeceğiz."