ÇBK Mersin Menajeri Aslı İnceer: "Bu tarihi başarıyı ülkemize yaşatmak istiyoruz"

ÇBK Mersin Menajeri Aslı İnceer, "Avrupa'da tarihimizde ilk kez EuroLeague Women dörtlü finaline çıkmış durumdayız. İnanıyoruz, hazırız ve bu tarihi başarıyı ülkemize yaşatmak istiyoruz" dedi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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ÇBK Mersin Menajeri Aslı İnceer: 'Bu tarihi başarıyı ülkemize yaşatmak istiyoruz'
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13 Nisan 2023 16:14
Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) lideri ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi gözünü EuroLeague Women kupasına dikti.

Normal sezonunu lider tamamladıklarını ve Play-Offlar'da finale yükselerek önemli bir başarıya imza attıklarını hatırlatan ÇBK Mersin Menajeri Aslı İnceer, "Avrupa'da tarihimizde ilk kez EuroLeague Women dörtlü finaline çıkmış durumdayız. İnanıyoruz, hazırız ve bu tarihi başarıyı ülkemize yaşatmak istiyoruz" dedi.

İyi bir motivasyon yakaladıklarını ve sezonu kupalarla tamamlamak istediklerini söyleyen Aslı İnceer, şöyle devam etti: "Buradaki diğer üç takım da çok iyi fakat ben takımımızı favori görüyorum ve EuroLeague'i kazanarak ülkemize müthiş bir gurur yaşatmak istiyoruz. Tüm takımımız iyi durumda. Quanitra'nın bir sakatlığı vardı, o da toparladı ve oynayabilecek durumda. Zaten buraları çok iyi bilen, defalarca final four oynamış bir antrenöre sahibiz. Oyuncusundan teknik ekibinine müthiş bir kenetlenme içerisindeyiz. Organizasyonumuzun tüm takıma inancı tam. Gerekli mücadeleyi ortaya koyacağımıza kimsenin şüphesi yok. Bizi asla yalnız bırakmayan şehrimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Tarihimizdeki ilk Avrupa kupasını kazanarak bu önemli başarıyı onlara armağan etmek istiyoruz."
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