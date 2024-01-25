ÇBK Mersin kazandı çeyrek finale yükseldi

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 13. hafta maçında deplasmanda Macaristan temsilcisi Serco UNI Györ'ü 76-71 yenerek tur atlamayı garantiledi.



Györ kentindeki Györ Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreği çekişmeli geçti. Mersin temsilcisi, ilk periyodunu 19-18 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlüğü kaybeden ÇBK Mersin, devre arasına 45-40 geride girdi.



İkinci yarıya iyi başlayan ÇBK Mersin, üstünlüğü ele aldı ve üçüncü çeyreği 57-50 önde kapattı. Son bölümde de hata yapmayan konuk takım, sahadan 76-71 üstün ayrıldı.



Karşılaşmada 23 sayı, 5 ribaunt ve 6 asistlik performans sergileyen ÇBK Mersin'den Mabrey, maçın en skoreri oldu. Mersin temsilcisinde Sinem Ataş 17, Williams 14, Kiss 13 sayıyla galibiyete katkı verdi.



Ev sahibi takımda Carleton'un 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.



Bu sonuçla gruptaki 9. galibiyetini alan ÇBK Mersin, son hafta öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. Macaristan takımı ise 11. kez mağlup oldu.



