ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı yenerek finale yükseldi

ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final ikinci maçında Beşiktaş BOA'yı 91-64 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve finale çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı yenerek finale yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2024 16:08
Son güncelleme 29 Mart 2024 16:36
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş BOA'yı 91-64 yendi.

Mersin temsilcisi, bu sonuçla seride 2-0 öne geçerek finale yükseldi.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Yener Yılmaz, Ozan Gönen, Yarkın Keskin

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 14, Williams 11, Mabrey 19, Araujo 2, Copper 13, Derin Yaya, Sinem Ataş 21, Holingsvorth 6, Meltem Avcı 5

Beşiktaş BOA: Evans 20, Elif Bayram 17, Nogic 6, Li 2, Topuzovic 6, Ceyda Conker 6, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Melek Uzunoğlu 5

1. Periyot: 24-17

Devre: 54-34

3. Periyot: 74-43

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery