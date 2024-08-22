Çaykur Rizespor, Ohi Omoijuanfo'nun peşinde

Ali Sowe ile forma rekabetine girebilecek bir santrafor arayışı olan Çaykur Rizespor, Bröndby'nin 30 yaşındaki Norveçli golcüsü Ohi Omoijuanfo için ciddi şekilde masada.



1.88 boyundaki golcü isim için Danimarka ekibinin bonservis talebi 500 bin Euro.



Kariyerinde Lilleström, Stabaek, Kızılyıldız kulüpleri de olan Omoijuanfo, bu sezon oynadığı 7 resmi maçta 2 gol attı.





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