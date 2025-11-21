21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
5-0
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
1-176'
21 Kasım
Valencia-Levante
0-046'
21 Kasım
Nice-Marsilya
0-460'
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
1-0
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
1-2
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
0-059'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Çaykur Rizespor'dan PFDK'nin kararına tepki!

Çaykur Rizespor, taraftarlarının seyirden men cezasına tepki göstererek kararın haksız olduğunu savundu ve tüm hukuki yollara başvurduğunu açıkladı.

calendar 21 Kasım 2025 22:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Çaykur Rizespor'dan PFDK'nin kararına tepki!
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapılan maçtaki taraftar tezahüratları gerekçe gösterilerek kale arkası Deniz Tribün B ile kapalı Deniz Tribün A bloklarına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen seyirden men cezasına tepki gösterdi. 

Kulübün açıklamasında, söz konusu karara karşı tüm hukuki yolların kullanılarak TFF Tahkim Kuruluna itirazın yapıldığı, itirazın reddine karar verilmesinin camiayı derinden üzdüğü belirtildi.

Yeşil-mavili takımın taraftarının futbolun ruhunu oluşturan coşkuyu ve destek duygusunu hiçbir şekilde şiddetle veya kötü niyetle ilişkilendirmediği vurgulanan açıklamada, "Benzer olaylarda birçok kulübe yaptırım uygulanmazken taraftarımızın seyirden men cezası ile karşı karşıya kalması haklı soru işaretleri oluşturmuştur." ifadesine yer verildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çaykur Rizespor camiası olarak; futbolun ayrılmaz parçası taraftarların bütün olarak cezalandırılması yerine bireysel kararların alınması beklentimizi bir kez daha yineliyoruz. Kulübümüz, hem sahada hem tribünde fair play ruhunun yanında durmaya devam edecek, objektif kriterlerle, eşit uygulama prensibinin gözetileceğine inancını devam ettirecektir."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
