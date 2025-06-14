Çaykur Rizespor'da başkanlığa İbrahim Turgut yeniden seçildi

Çaykur Rizespor Kulübünün Olağan Genel Kurulunda, İbrahim Turgut yeniden başkanlığa seçildi.Turgut, Çaykur Rizespor Altyapı Sosyal Tesisleri'nde tek listenin yer aldığı 94. Olağan Genel Kurul'da, kullanılan oyların tamamını alarak ikinci kez başkanlığa getirildi.Genel kurula hitap eden Turgut, görev süresinin ilk yılında hak ettikleri Süper Lig'e yükseldiklerini belirterek,dedi.Son dönemde birçok oyuncunun ülkelerinin milli takımlarına ilk kez davet edildiğini dile getiren Turgut, Çaykur Rizespor tarihinde iki futbolcunun aynı anda A Milli Takım formasını gururla taşıdığını, 2 oyuncunun da Genç Milli Takım'a davet edildiğini vurguladı.Ekonomik anlamda kulübün, Süper Lig kulüpleri arasında ilk beşte yer aldığına işaret eden Turgut, geçmişe yönelik borçlarının olmadığının altını çizdi.Elde edilen başarıların sadece bir yönetim başarısı olmadığına dikkati çeken Turgut, şunları kaydetti:Başkan İbrahim Turgut, kongrenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rizespor'un birlik, beraberlik, samimiyet ve coşkunun yaşandığı yer olduğunu söyledi.Geçmiş dönemde bunu yaşadıklarını, gelecek dönemde de yaşamaya çalışacaklarını dile getiren Turgut,diye konuştu.Turgut, Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut'un görev süreciyle ilgili soru üzerine,değerlendirmesinde bulundu.Kadro çalışmalarına ilişkin de Turgut,dedi.