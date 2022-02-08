Casemiro: 'Messi'yi hiç özlemedim!'

Real Madrid'in orta saha oyuncusu Casemiro, Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Lionel Messi için açıklamalarda bulundu.



"MESSI'Yİ HİÇ ÖZLEMEDİM"



Messi'yi özleyip özlemediği sorulan Brezilyalı futbolcu, "Messi'yi hiç özlemedim. Barcelona, yokluğunu hissediyor. O, kendisini izleyen herkesin aşık olduğu bir oyuncu. Futbolu seviyorsan Messi'yi de seviyorsun demektir. Bana göre tarihin en iyi 3 oyuncusundan biri." dedi.



"BARCELONA'NIN BİR SİMGESİ"



Arjantinli yıldızın Barcelona için çok önemli olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "Barcelona'dan ayrıldıktan sonra yaşanılan geçiş sürecine bakarsanız Messi'nin takım için ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz. O, Barcelona'nın bir simgesi." ifadelerini kullandı.



"MESSI'Yİ TEK BAŞIMA TUTAMAM"



PSG ile oynayacakları maçta Messi'ye karşı yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Casemiro, "Yakın zamanda yeniden Bernabeu'ya gelecek ama biz hazır olacağız. Çünkü Messi'yi tek başıma durdurmam imkansız olacak. Takım arkadaşlarım bana yardım etmeli. PSG ile oynayacağımız maç harika olacak. Karşılaşmada her şeye ayrıntılar karar verecek." şeklinde konuştu.





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