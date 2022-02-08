Casemiro: "Messi'yi hiç özlemedim!"

Real Madrid'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro, Lionel Messi için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Casemiro: 'Messi'yi hiç özlemedim!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2022 17:05
Real Madrid'in orta saha oyuncusu Casemiro, Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Lionel Messi için açıklamalarda bulundu.

"MESSI'Yİ HİÇ ÖZLEMEDİM"

Messi'yi özleyip özlemediği sorulan Brezilyalı futbolcu, "Messi'yi hiç özlemedim. Barcelona, yokluğunu hissediyor. O, kendisini izleyen herkesin aşık olduğu bir oyuncu. Futbolu seviyorsan Messi'yi de seviyorsun demektir. Bana göre tarihin en iyi 3 oyuncusundan biri." dedi.

"BARCELONA'NIN BİR SİMGESİ"

Arjantinli yıldızın Barcelona için çok önemli olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "Barcelona'dan ayrıldıktan sonra yaşanılan geçiş sürecine bakarsanız Messi'nin takım için ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz. O, Barcelona'nın bir simgesi." ifadelerini kullandı.

"MESSI'Yİ TEK BAŞIMA TUTAMAM"

PSG ile oynayacakları maçta Messi'ye karşı yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Casemiro, "Yakın zamanda yeniden Bernabeu'ya gelecek ama biz hazır olacağız. Çünkü Messi'yi tek başıma durdurmam imkansız olacak. Takım arkadaşlarım bana yardım etmeli. PSG ile oynayacağımız maç harika olacak. Karşılaşmada her şeye ayrıntılar karar verecek." şeklinde konuştu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.