New York Knicks'in eski süperstarı Carmelo Anthony, 2009 NBA Draftı'nda Knicks'in Stephen Curry'yi seçebilmesi halinde ikilinin birlikte bir NBA şampiyonluğu kazanacağına inandığını söyledi.Curry'nin Knicks tarafından draft edilememesi, NBA tarihinin en büyük "Ya olsaydı?" senaryolarından biri olarak görülüyor. Carmelo Anthony ise bunun gerçekleşmesi durumunda 2011'de New York'a transferiyle birleşen bir senaryoda, Knicks'in tarihinin seyrinin değişeceğini düşünüyor:Curry, 2009 Draftı'nda Golden State Warriors tarafından 7. sıradan seçilmişti. Knicks ise 8. sıradaydı ve tercihini Jordan Hill'den yana kullandı. Hill, New York macerasında sadece 25 maça çıktıktan sonra üç takımlı bir takasla Houston Rockets'a gönderildi. Curry ise yıllar içinde NBA tarihinin en büyük şutörlerinden biri haline gelerek Warriors'a dört NBA şampiyonluğu kazandırdı.Anthony'ye göre, o dönem Knicks hem Curry'yi hem de kendisini bir araya getirmeyi başarabilseydi, "New York'un geleceğinin tamamen farklı bir yöne evrileceği" kaçınılmazdı.