09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Carmelo'dan cesur iddia: "Knicks, Curry'yi draft etse şampiyonduk"

New York Knicks'in eski süperstarı Carmelo Anthony, 2009 NBA Draftı'nda Knicks'in Stephen Curry'yi seçebilmesi halinde ikilinin birlikte bir NBA şampiyonluğu kazanacağına inandığını söyledi.

calendar 09 Aralık 2025 11:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Carmelo'dan cesur iddia: 'Knicks, Curry'yi draft etse şampiyonduk'
New York Knicks'in eski süperstarı Carmelo Anthony, 2009 NBA Draftı'nda Knicks'in Stephen Curry'yi seçebilmesi halinde ikilinin birlikte bir NBA şampiyonluğu kazanacağına inandığını söyledi.

Curry'nin Knicks tarafından draft edilememesi, NBA tarihinin en büyük "Ya olsaydı?" senaryolarından biri olarak görülüyor. Carmelo Anthony ise bunun gerçekleşmesi durumunda 2011'de New York'a transferiyle birleşen bir senaryoda, Knicks'in tarihinin seyrinin değişeceğini düşünüyor:

"2009'da, Steph eğer Knicks tarafından draft edilseydi, o zaman organizasyonun merkez taşı ellerinde olurdu.


Organizasyonun köşe taşı da o olurdu. Ama şunu unutmamak gerekiyor: Kimse Steph'in bugün bildiğimiz Steph olacağını bilmiyordu. Herkes onu gözden çıkarıyordu.

Ayak bileği sorunları… Sakatlığa yatkın olduğu söyleniyordu, oynayamayacağı söyleniyordu. İlk birkaç yılında herkes onu gözden çıkarmıştı.

Donnie Walsh'la şampiyon olurduk."

Curry, 2009 Draftı'nda Golden State Warriors tarafından 7. sıradan seçilmişti. Knicks ise 8. sıradaydı ve tercihini Jordan Hill'den yana kullandı. Hill, New York macerasında sadece 25 maça çıktıktan sonra üç takımlı bir takasla Houston Rockets'a gönderildi. Curry ise yıllar içinde NBA tarihinin en büyük şutörlerinden biri haline gelerek Warriors'a dört NBA şampiyonluğu kazandırdı.

Anthony'ye göre, o dönem Knicks hem Curry'yi hem de kendisini bir araya getirmeyi başarabilseydi, "New York'un geleceğinin tamamen farklı bir yöne evrileceği" kaçınılmazdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
