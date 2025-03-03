Carlo Ancelotti'den Diego Simeone övgüsü!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Başarılı teknik adam, "Diego Simeone'ye saygı duyuyorum, o iyi bir teknik direktör. Atletico için çok şey yaptı. Oyunları okuma şekli, stratejileri, takımlarını hazırlayışı ve savunma organizasyonu hoşuma gidiyor. Atletico'yu bir üst seviyeye taşıdı." dedi.



İtalyan teknik adam, "Maç yakın geçecek, her şey ikinci maçta belli olacak." sözlerini sarf etti.



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk yarında Real Madrid, salı günü Atletico Madrid ile evinde karşı karşıya gelecek.



