Cardiff sezona beraberlikle başladı

İngiltere Championship ilk hafta maçında Cardiff City deplasmanda Leeds United'la 2-2 berabere kaldı ve sezona 1 puanla başladı.
Cardiff City'ye golleri 23. dakikada Josh Bowler ve 39. dakikada Ike Ugbo kaydetti. Leeds United'da golleri 49. dakikada Liam Cooper ve 90+5. dakikada Crysencio Summerville kaydetti.
Cardiff City'nin bu berabereliğinin ardından Erol Bulut ilk resmi maçından sahadan 1 puanla ayrılmış oldu.
Cardiff City bir sonraki maçında kendi sahasında QPR ile karşılaşacak. Leeds United'da deplasmanda Birmingham'a konuk olacak.
Cardiff City'ye golleri 23. dakikada Josh Bowler ve 39. dakikada Ike Ugbo kaydetti. Leeds United'da golleri 49. dakikada Liam Cooper ve 90+5. dakikada Crysencio Summerville kaydetti.
Cardiff City'nin bu berabereliğinin ardından Erol Bulut ilk resmi maçından sahadan 1 puanla ayrılmış oldu.
Cardiff City bir sonraki maçında kendi sahasında QPR ile karşılaşacak. Leeds United'da deplasmanda Birmingham'a konuk olacak.