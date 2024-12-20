CANLI| Türkiye Kupası'nda kura çekimi

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi gerçekleştiriliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI| Türkiye Kupası'nda kura çekimi
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20 Aralık 2024 14:30
Son güncelleme 20 Aralık 2024 14:40
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına geçiliyor.

Kupada grup aşamasının kura çekimi, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştiriliyor.

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-Türkiye Kupası'nın gruplarında 24 takım yer alacak ve takımlar 6'şardan 4 gruba ayrılacak.

A GRUBU
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B GRUBU
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C GRUBU
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D GRUBU
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FENERBAHÇE'NİN DURUMU

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı netlik kazanmadı ancak sarı-lacivertli takımın adı kurada yer aldı. Fenerbahçe Yönetimi'nden de kura çekimine katılım olmadı.

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, konu ile ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe için henüz ulaşan bir karar olmadığı için biz rutini bozmadan kura çekimine devam ediyoruz."

 

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