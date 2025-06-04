CANLI | Türkiye - Fransa

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Voleybol Milletler Ligi 1. hafta maçında Fransa ile Çin'de karşılaşıyor.
CANLI | 2. SET
TÜRKİYE: 22
FRANSA: 18
1. Set: Türkiye 25-17 Fransa
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
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Millilerimizin maç programı ve ilk hafta kadrosu şu şekilde:
4 Haziran 2025
TSİ 06.30 Fransa-Türkiye (TRT Spor)
6 Haziran 2025
TSİ 14.30 Türkiye-Tayland (TRT Spor Yıldız)
7 Haziran 2025
TSİ 10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)
8 Haziran 2025
TSİ 14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)
2.Hafta (İstanbul,Türkiye)
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya
3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Aleksia Karutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta Oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın
CANLI | 2. SET
TÜRKİYE: 22
FRANSA: 18
1. Set: Türkiye 25-17 Fransa
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Millilerimizin maç programı ve ilk hafta kadrosu şu şekilde:
4 Haziran 2025
TSİ 06.30 Fransa-Türkiye (TRT Spor)
6 Haziran 2025
TSİ 14.30 Türkiye-Tayland (TRT Spor Yıldız)
7 Haziran 2025
TSİ 10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)
8 Haziran 2025
TSİ 14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)
2.Hafta (İstanbul,Türkiye)
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya
3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Aleksia Karutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta Oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın
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