CANLI | PSG - Inter

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor.
"Devler Ligi"nde final maçı, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanıyor. Saat 22.00'da başlayan final mücadelesi, TRT1'den naklen yayımlanıyor.
CANLI SKOR:
PARIS SAINT-GERMAIN: 0
INTER: 0
(İLK YARI OYNANIYOR)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
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İLK 11'LER
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Kvaratskhelia, Dembele, Doue
Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram
"Devler Ligi"nde final maçı, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanıyor. Saat 22.00'da başlayan final mücadelesi, TRT1'den naklen yayımlanıyor.
CANLI SKOR:
PARIS SAINT-GERMAIN: 0
INTER: 0
(İLK YARI OYNANIYOR)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İLK 11'LER
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Kvaratskhelia, Dembele, Doue
Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram