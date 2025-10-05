CANLI | Beşiktaş - Fenerbahçe

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi üçüncü hafta maçında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan maç, saat 14.00'te başladı ve FilBox platformundan yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
BEŞİKTAŞ: 0
FENERBAHÇE: 1 (10' Cox (P))
(İLK YARI OYNANIYOR)
11'LER
Beşiktaş: Ezgi, Didem, Nicoara, Aleksic, Kome, Popadinova, İlayda, Esra, Yeliz, Meryem, Hamidech.
Fenerbahçe: Göknur, Plummer, Yaşam, Busem, Sabastine, Olu, Ece, Elena, Cox, Salas, Staskova.
