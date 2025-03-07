Can Özüpek, üç adım atlamada adını finale yazdırdı

Milli sporcumuz Can Özüpek, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada finale kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Can Özüpek, üç adım atlamada adını finale yazdırdı
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07 Mart 2025 17:48
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Can Özüpek, finale yükseldi.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen organizasyonun 2. gün sabah seansındaki yarışmalar tamamlandı.

Can, erkekler üç adım atlama elemelerindeki 16.29 metrelik derecesiyle cumartesi TSİ 20.40'ta başlayacak finalde yarışmaya hak kazandı.

Erkekler 60 metre engelli yarı finalinde piste çıkan Mikdat Sevler, 7.82 saniyelik zamanıyla elendi.

Kadınlar yüksek atlama elemelerinde mücadele eden Buse Savaşkan ise 11. olarak ilk 8'in finale çıktığı şampiyonaya veda etti.


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