Can Maxim Mutaf Darüşşafaka Tekfen'de

Darüşşafaka Tekfen, tecrübeli basketbolcu Can Maxim Mutaf'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Can Maxim Mutaf Darüşşafaka Tekfen'de
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27 Haziran 2021 16:15
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncu Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna dahil etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Basketbola Fenerbahçe Ülker altyapısında başlayan Can Maxim Mutaf, kariyerinde FMV Işıkspor, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka, Trabzonspor Medical Park, Banvit, Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor'un formalarını giydi.


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