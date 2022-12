Çağdaş Atan: 'Oyuncularımız bize teslim olmuş'

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa giren sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Dünya Kupası arasında eksiklerini gidermek için çalıştıklarını aktaran Atan, "Formda olduğumuz bir dönemde ara geldi. Dünya Kupası bu tarihte oynanıyor. Hem oyunumuzu pekiştirme hem eksiklerimizi kapatma hem de sakat oyuncularımızın dönüşü açısından bizim için verimli geçiyor. Sezon başından beri oyuncularım bize her türlü olumlu reaksiyonu veriyor. Kampta da çok iyi çalışıyoruz. Çok neşeli ve sağlıklı bir ortam var. Her şeyden önce bizim için sağlıklı ortam önemli. Sahalar çok iyi, kaldığımız otel çok iyi. Mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.



İran Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden iki oyuncularının henüz aralarına katılmadığını dile getiren Atan, "Aramızda sadece Majid Hosseini ve Ali Karimi yok. Ali, 2 gün sonra aramıza katılacak. Majid de kamp bittikten sonra Kayseri'de çalışmaya başlayacak. Onlar Dünya Kupası'na katılarak bu izni hak ettiler." ifadelerini kullandı.



"İyi bir düzenimiz ve sistemimiz var"



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, iyi bir düzen, sistem ve sinerji oluşturduklarını, bunun da başarıyı getirdiğini söyledi.



Bütün oyuncuları efektif olarak kullanmaya ve rotasyonun içine dahil etmeye çalıştıklarını vurgulayan Atan, şunları kaydetti:



"Birkaç genç oyuncuya süre vermeye başladık. Arif Kocaman'ın oynadığı 2 maçı da kazandık. Stoperde bize önemli katkılar verdi ama Ümit Milli Takım'da sakatlanmıştı. O da şimdi aramıza döndü. Genç oyuncuları da aramıza katmaya çalışıyoruz. Sezon başında güvendiğimiz iki unsur vardı. Bunlardan birincisi kadromuzdu ama bazı eksiklerimiz vardı. Stoper ve sol bekte alternatifimiz yoktu. Diğer unsur da oyun gücüne olan inancımız. Hiçbir zaman oyunu oyuncu üzerinden okumadık, oyun üzerinden okuduk. İyi bir düzenimiz ve sistemimiz var. Bunun üzerinden devam ediyoruz. Saha içinde farklı formasyonlar deniyoruz. Oyuncularımız keyif alıyor, bize inanıyor ve bize teslim olmuş durumdalar. Karşılıklı bir sinerji var. Bunun karşılığında da milli takımlara oyuncular gönderdik. Bunun arkasının geleceğini düşünüyorum."



"Oyuncumuzun önünü kesmeyiz ama bir bedelinin olması lazım"



Çağdaş Atan, adı transferde geçen oyuncularıyla ilgili, "Her oyuncumuz zamanı geldiğinde gidebilir." dedi.



Oyuncuların transfer olabilmesi için Kayserispor'un gerekli bedeli alması gerektiğini dile getiren Atan, "Oyuncularımızla ilk buluştuğumuzda onlara değerlerini artıracağımızı söylemiştik. Onlara uygun bir oyun formatı düzenleyeceğiz, onlar da bu oyunun içinde hem gelişecek hem de değerlerini artıracaklardı. Bunları görmek, oyuncularımıza teklif gelmesi gayet güzel. Benim çalıştığım kulüp oyuncu satan, üreten olmak zorunda. Her oyuncumuz zamanı geldiğinde gidebilir. Hiçbir oyuncumuzun önünü kesmeyiz ama giderken bunun bir bedeli olması lazım. Bu bir ticaret gibi. Kulüplerin yaşayabilmesi için oyuncu gelirlerinin artması gerekiyor. Bunu da özellikle yaz transfer döneminden sonra yakalayabilirsek ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.



Atan, "Ara transfer döneminde takımdan ayrılmalara sıcak bakmıyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Şu an bir teklif yok ama ara transfer dönemine çok sıcak bakmıyoruz." dedi.



Çağdaş Atan, Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki şampiyonluk adayıyla ilgili, "Duygusal favorim Ronaldo'dan dolayı Portekiz. Zor ama İngiltere de kazanabilir." diyerek sözlerini tamamladı.



Sezon başında transfer tahtası kapalı olduğu için takıma takviye yapamayan Kayserispor, Çağdaş Atan yönetiminde Süper Lig'de 14 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Dünya Kupası arasına 23 puanla 6. sırada girdi.





