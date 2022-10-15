İspanya Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Girona ile Cadiz takımları karşı karşıya geldi. Estradi Municipal de Montilivi'de oynanan maçta kazanan çıkmadı ve takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.



CADIZ'DE NEGREDO ASİST YAPTI



Karşılaşmada Cadiz'in golünü 46. dakikada Alex Fernandez atarken golde asisti yapan isim ise daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Alvaro Negredo oldu. Negredo, böylece ligde 1 gol 1 asiste ulaştı. Alvaro Negredo 11'de başladığı maçta 59. dakikada kenara geldi. Mücadelede Girona'nın beraberlik golünü ise 90+11. dakikada penaltıdan Stuani attı.



CADIZ 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Bu sonucun ardından Girona 8 puana ulaştı. Cadiz ise 6 puana yükseldi. Cadiz'in son 4 maçta kaybetmemesi ve 1 galibiyet 3 beraberlik alması dikkati çekti. Ligde gelecek hafta Girona deplasmanda Almeira ile karşılaşırken, Cadiz de Real Betis'i konuk edecek.





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