Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde şampiyon belli olacak

Buz Hokeyi Erkekler Intercity Süper Ligi final serisinde şampiyon, yarın oynanacak Buzadam-Buz Beykoz maçında belli olacak.



Buzadam'ın 4. maçta elde ettiği galibiyetle 2-2'lik eşitliğin olduğu seride Silivrikapı Buz Pisti'nde oynanacak beşinci ve son maçta kupa sahibini bulacak.



Final maçı öncesinde Buz Beykoz Hokey Takımı Başantrenörü Eray Atalı ve Buzadam Hokey Takımı Başantrenörü Sergey Kochetkov, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Atalı: "Türkiye'de böyle kaliteli bir hokey izlediğim için keyif duyuyorum"



Serinin 4. karşılaşmasında rakibine 6-2 mağlup olan Buz Beykoz'da başantrenör Eray Atalı, üzücü bir skor aldıklarını ancak buz hokeyinde final serilerinde bu durumun normal olduğunu belirtti.



Final serisinde çok sert ve kaliteli maçların geçtiğini ifade eden Atalı, "Lig de çok kaliteli geçmişti. Play-off'taki 4 takım birbirine yakın takımlardı. Temposu yüksek maçlar. Play-off serisinde daha çok isteyen ve hazır olan takımlar kazandı. Çok da güzel bir final serisi izliyoruz. Takımım belki kaybetmiş olabilir ama Türkiye'de böyle kaliteli bir hokey izlediğim için keyif duyuyorum. Final serisinin 5. maça uzayacağını düşünmüyordum. Bir tarafın daha erken bitireceğini, bunu da kendi takımımızın yapacağını, 3'te 3 yaparak bitireceğimize inanıyordum. Ancak seri 2-2 oldu. Son antrenmanda eksiklerimizi tamamlayarak daha hazır şekilde sahaya çıkacağız. Bu kupayı Buz Beykoz olarak alacağımıza inanıyorum." açıklamasını yaptı.



"5'e 5 devam etseydik daha farklı bir skor olurdu"



Buz hokeyinde play-off serilerinin etkileyici olduğunun altını çizen Atalı, ligde namağlup olan takımların yarı final ya da final serilerinde kaybedebildiğini vurguladı.



Birbirine yakın olan maçlarda sakatlıklar yaşandığını dile getiren Eray Atalı, "Bunları bilerek iyi bir antrenman süreci geçirmiştik. Ancak sakatlıkları toparlayamadığınız zaman art arda devam eden maçlarda gol eksiklikleri olabiliyor." diye konuştu.



Maç içinde takımının çok fazla ceza aldığına da dikkat çeken Atalı, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz maçta da takımım öndeyken son 4 dakikada 2 oyuncumuz ceza aldı ve böyle goller yiyerek kaybettik. Buz hokeyinde, özellikle de final serisinde eksik oyuncuyla oynamak çok etkileyici bir faktör oluyor. Bununla ilgili çalışmıştık ama ceza durumlarında, rakip de strateji değiştirince bazen önlem alamıyorsunuz. Dördüncü maçta çok fazla kez eksik kaldık. Skoru etkileyen önemli faktörün bu olduğunu düşünüyorum. Eğer 5'e 5 devam etseydik daha farklı olurdu."



Final maçında daha farklı bir Buz Beykoz izleteceklerini dile getiren başantrenör Eray Atalı, "Takımıma inanıyorum. Ligdeki performansımızın daha fazlasını final maçında sergileyip buradan şampiyon olarak ayrılmak istiyoruz. Dördüncü maçta yediğimiz golden daha fazlasını atarak daha iyi bir skorla final maçından galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Kochetkov: "Finalde aynı güçteki iki takım karşılaşıyor"



Final serisinin 5. maçında yarın çok iyi iki takımın karşı karşıya geleceğini belirten Buzadam Hokey Takımı'nın başantrenörü Sergey Kochetkov, seride durumu 2-2'ye getiren oyuncularına teşekkür etti.



Finalde oyuncularına güvendiğini aktaran Kochetkov, "Şimdi final maçını bekliyoruz. Final serisinin ilk maçında 4 oyuncumuz yoktu. Bu durum bizim için çok zordu. Oyuncularımız 40'ar, 50'şer dakika oynadı ve bu da bizi zorladı. Dördüncü maçta tam kadro olarak sahaya çıktık ve bizim adımıza daha kolay oldu. Ben tekrar takımıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Her sene daha zor bir final serisini olduğunu da vurgulayan Sergey Kochetkov, sözlerini şöyle tamamladı:



"Türk hokeyi daha iyi seviyeye geliyor. Finalde aynı güçteki iki takım karşılaşıyor. 5. maçta da iyi bir oyun bekliyorum. Zor bir final olacak. Biz çalışıyoruz ve takımımızı biliyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz ve inşallah finali kazanacağız."





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