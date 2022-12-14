Büyükekşi: 'Hakemi aldatanlar tespit edilecek'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapacakları aplikasyonla, hakemlere maçlardan önce takımların oynadığı sistem, futbolcuların özellikleri, hangi futbolcunun hakemi aldatmaya çalıştığı ve futbolcuların davranışlarının da aralarında bulunduğu bilgiler verileceğini söyledi.TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Kış Semineri'ne katılmak için Antalya'ya gelen Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başından beri Süper Lig ve 1. Lig'de hakem atamalarını algoritma ile gerçekleştirdiklerini anımsattı.İkinci devre itibarıyla 2. ve 3. Lig'deki hakem atamalarını da algoritma ile yapacaklarını ifade eden Büyükekşi, mart ayından itibaren de Bölgesel Amatör Lig'de algoritmanın kullanılmaya başlanacağını belirtti.TFF Başkanı Büyükekşi, bu zamana kadar algoritmanın bazı maçlara bir, bazı maçlara ise 2 veya 3 hakem atadığını, fazla hakem atamalarında MHK'nin oradan seçim yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu:Büyükekşi, hakem eğitimini çok önemsediklerini belirterek, şu anda eğitimin ayda bir hakemlerin toplanması ve yurt dışından gelen eğitmenin 3-4 günlük bir seminer vermesi olarak devam ettiğini söyledi.Hakemlerin eğitimi için hakem akademisi kuracaklarını dile getiren Büyükekşi, bununla ilgili olarak da Marmara ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversiteleri ile iş birliği görüşmeleri yaptıklarını ifade etti.Büyükekşi, üniversitelerle iş birliği yaparak, hakem eğitim işini MHK'den TFF'nin idaresine alacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:TFF Başkanı, hakem eğitimlerini akademide hizmet içi eğitim şeklinde yapacaklarını dile getirerek,ifadelerini kullandı.Büyükekşi, akademide eğitim verecek VAR eğitmeniyle anlaşma yaptıklarını, eğitmenin 15 günde bir gelerek VAR'da maç da izleyeceğini sözlerine ekledi.