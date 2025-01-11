Büyükçekmece Basketbol, Manisa Basket'i zorlu geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Manisa Basket'i 98-87'lik skorla mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Büyükçekmece Basketbol, Manisa Basket'i zorlu geçti
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11 Ocak 2025 21:32
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Manisa Basket'i 98-87 mağlup etti.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçta üstünlüğü ele alan Onvo Büyükçekmece Basketbol, 5. dakikayı 12-8 önde geçti. Manisa Basket, periyodun bitimine 2 saniye kala Besson'un 3 sayı çizgisinin gerisinde bulduğu isabetli atışla eşitliği sağladı ve çeyrek 24-24 sona erdi.

İkinci periyodun başında konuk ekipten Love'ın sayılarına Manisa Basket, Chiozza ve Saben Lee ile cevap verdi. Çekişmeli geçen periyotta müsabakanın 15. dakikasına konuk ekip 37-35 üstün girdi. Kalan bölümde Onvo Büyükçekmece Basketbol, Sajus'un etkili oyunuyla soyunma odasına 51-49 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol, Starks ve Rebic'in sayılarıyla 25. dakikada farkı 6'ya çıkardı: 61-67. Hücumlarından yararlanamayan rakibine karşı iyi oyununu sürdüren konuk ekip, Love, Starks ve Erdi Gülaslan'ın sayılarıyla periyodu 76-69 önde bitirdi.

Final periyoduna hızlı başlayan Manisa Basket, Acuil ile bulduğu sayılarla farkı 2'ye indirdi: 74-76. Son 5 dakikaya Sajus ve Starks'ın etkili oyunuyla 81-76 önde giren Onvo Büyükçekmece Basketbol, müsabakadan 98-87 galip ayrıldı. 

Salon: Muradiye

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

Manisa Basket: Pickett 5, Acuil 19, Saben Lee 18, Thomas 5, Yunus Emre Sonsırma, Chiozza 3, Leon Apaydın, Besson 23, White 14

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 8, Franke 7, Starks 28, Emircan Koşut 8, Zagorac 5, Ata Kahraman, Erdi Gülaslan 6, Yesukan Onar, Sajus 17, Love 15, Bruinsma 4

1. Periyot: 24-24

Devre: 49-51

3. Periyot: 69-76

Beş faulle çıkanlar: 32.47 Emircan Koşut (Onvo Büyükçekmece Basketbol), 36.44 Acuil, 39.59 Yunus Emre Sonsırma (Manisa Basket)

 

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