Miami Heat süperstarı Jimmy Butler, Miami'nin bu yılki tarihi playoff maratonu boyunca gösterdiği direncin ardındaki nedeni açıkladı.



Heat ekibi, 2023 NBA Finalleri'nin 2. maçında Denver Nuggets'ı 111-108'lik skorla yenip seriyi 1-1'e getirerek, playoff başından beri favori olarak gösterilmemesine rağmen tarih yazmaya bir adım daha yaklaştı.



Ekibin galibiyettine 21 sayı ve 9 asistle yardımcı olan Butler, Miami takımını dirençli kılan şeyin ne olduğu sorulduğunda şu şekilde bir yanıt verdi:



"Kimsenin takımımızı umursadığını sanmıyorum. Biz de kimsenin ne düşündüğünü umursamıyoruz. Grup olarak neyi iyi yaptığımıza ve karakterimize o kadar odaklanmış durumdayız ki, günün sonunda hep bu faktöre dönüyoruz. İster şut atalım ister kaçıralım, başka kimseyi umursamadığımız için sıkıntı yapmıyoruz.



Bu bütün yıl böyleydi ve değişmeyecek de. Sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani 'umurumuzda değil' faktörü."



Denver'a karşı ivmesini koruyarak evine dönecek olan Miami, lig tarihindeki en büyük playoff maratonunu sonlandırma yolunda tutumunu sürdürecek.





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