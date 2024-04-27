Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu!

Sırbistan'da gerçekleştirilen 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2024 21:42
Son güncelleme 27 Nisan 2024 21:44
Sırbistan'da gerçekleştirilen 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kilo finalinde Rusya'dan Albina Moldazhanova'yla karşılaştı.

Rakibini üstün bir oyunla mağlup eden Busenaz, Avrupa şampiyonu oldu.

Busenaz kariyerindeki eksik halkayı tamamladı

Busenaz Sürmeneli, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Olimpiyat, dünya, Akdeniz Oyunları, Avrupa Oyunları şampiyonlukları bulunan Busenaz, ilk kez finalde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı ve kariyerindeki tek eksik şampiyonluğu tamamladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery