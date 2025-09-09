09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde

İngiltere'deki Dünya Boks Şampiyonası'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu 51 kiloda çeyrek finale yükseldi. 60 kiloda mücadele eden Gizem Özer ise dudağında çıkan uçuk nedeniyle sağlık kuralları gereği diskalifiye edildi.

İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, 51 kiloda çeyrek finale yükseldi.
 
M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda gündüz seansında Buse Naz, kadınlar son 16 turunda Venezuellalı Valle Cardozo Rojas ile karşı karşıya geldi.
 
Tüm rauntlarda rakibine üstünlük kuran milli sporcu, maçı 5-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
 
Buse Naz, çeyrek finalde yarın Hindistan'dan Zareen Nikhat ile karşılaşacak.
 
GİZEM ÖZER, HASTALIĞI NEDENİYLE DİKALİFİYE
 
Şampiyonada 60 kiloda mücadele eden milli sporcu Gizem Özer, dudağında çıkan uçuk sebebiyle sağlık kuralları nedeniyle son 16 turuna çıkamadan diskalifiye edildi.
 
Sabah yapılan rutin sağlık kontrolleri sırasında Gizem Özer'in ringe çıkmasına izin vermeyen sorumlu doktorlar, Dünya Boks'unun sağlık talimatları içerisinde yer alan "Deride potansiyel bulaşıcı uçuk ve bakteriyel enfeksiyon olma ihtimaline karşın sporcu diskalifiye edilir." maddesi kapsamında gerekli kontrollerden sonra milli sporcuyu, başka sporculara hastalık bulaşmaması için yarıştırmama kararı aldı.
 
Bugün iki farklı boksör daha aynı sebepten dolayı diskalifiye edildi.
 
