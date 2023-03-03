Buse Arıkazan, kadınlar sırıkla atlamada finale çıkamadı!

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Arıkazan, kadınlar sırıkla atmada elemeleri geçemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Buse Arıkazan, kadınlar sırıkla atlamada finale çıkamadı!
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03 Mart 2023 17:03
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Arıkazan, kadınlar sırıkla atlamada finale yükselemedi.

Ataköy Atletizm Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun ikinci gününde kadınlar sırıkla atlama elemeleri gerçekleştirildi.

Buse Arıkazan, 4,10 metrelik yükseklikte başarılı oldu. Milli sporcu, 4,30 metre yükseklikteki 3 denemesinde ise başarı sağlayamadı ve şampiyonaya veda etti.

Kadınlar sırıkla atlamada yarın yapılacak finalde mücadele etmeye hak kazanan sporcular şöyle:

ÜLKE SPORCU DERECE
1 Finlandiya Wilma Murto 4.55
1 Slovenya Tina Sutej 4.55
3 Yunanistan Aikaterini Stefanidi 4.55
4 İsveç Michaela Meijer 4.55
5 Fransa Margot Chevrier 4.55
6 İsviçre Angelica Moser 4.55
7 İtalya Roberta Bruni 4.45
7 Çekya Amalie Svabikova 4.45
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