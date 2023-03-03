Buse Arıkazan, kadınlar sırıkla atlamada finale çıkamadı!

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Arıkazan, kadınlar sırıkla atlamada finale yükselemedi.
Ataköy Atletizm Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun ikinci gününde kadınlar sırıkla atlama elemeleri gerçekleştirildi.
Buse Arıkazan, 4,10 metrelik yükseklikte başarılı oldu. Milli sporcu, 4,30 metre yükseklikteki 3 denemesinde ise başarı sağlayamadı ve şampiyonaya veda etti.
Kadınlar sırıkla atlamada yarın yapılacak finalde mücadele etmeye hak kazanan sporcular şöyle:
Ataköy Atletizm Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun ikinci gününde kadınlar sırıkla atlama elemeleri gerçekleştirildi.
Buse Arıkazan, 4,10 metrelik yükseklikte başarılı oldu. Milli sporcu, 4,30 metre yükseklikteki 3 denemesinde ise başarı sağlayamadı ve şampiyonaya veda etti.
Kadınlar sırıkla atlamada yarın yapılacak finalde mücadele etmeye hak kazanan sporcular şöyle:
|ÜLKE
|SPORCU
|DERECE
|1
|Finlandiya
|Wilma Murto
|4.55
|1
|Slovenya
|Tina Sutej
|4.55
|3
|Yunanistan
|Aikaterini Stefanidi
|4.55
|4
|İsveç
|Michaela Meijer
|4.55
|5
|Fransa
|Margot Chevrier
|4.55
|6
|İsviçre
|Angelica Moser
|4.55
|7
|İtalya
|Roberta Bruni
|4.45
|7
|Çekya
|Amalie Svabikova
|4.45
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