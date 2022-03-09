Bursaspor, zorlu Eyüp deplasmanında

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında olumsuz hava koşulları sebebiyle yarıda kalan Eyüpspor-Bursaspor mücadelesi, 10 Mart Perşembe günü oynanacak.

Haber; AA
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Bursaspor, zorlu Eyüp deplasmanında
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09 Mart 2022 10:30
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında ertelenen Eyüpspor-Bursaspor müsabakası 10 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada ertelenen karşılaşma, aynı şartlarda kaldığı yerden devam edecek.

Eyüp Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Yoğun kar yağışı nedeniyle 12. dakikada ertelenen maçta, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyordu.

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