Bursaspor ligde kalmanın yolunu arıyor

Spor Toto 1.Lig'de 34. hafta geride kalırken, Denizlispor galibiyetiyle 32 maçta 35 puana ulaşan Bursaspor 18. sırada kaldı.



Ancak yeşil beyazlı takım haftayı yenilgiyle kapatan Menemenspor, Boluspor, Denizlispor ve Altınordu ile puan farkını eriterek ligde kalma umudunu son 4 haftaya taşıdı. Bursaspor kalan 4 maçını kazanması durumunda 47 puana ulaşarak ligde kalışını ilan edebilecek.



Yeşil-beyazlı ekip, Menemen'in 2, Boluspor'un 3, düşme hattının hemen üzerindeki Denizlispor'un 4 puan gerisinde bulunuyor. Sezon sonunda olası puan eşitliği halinde Bursaspor, Menemen'i son hafta yenmesi durumunda bu üç rakibine karşı da ikili averajı elinde bulunduruyor. (OLAY)





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