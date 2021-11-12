Bursaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını Özlüce Tesisleri'nde sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
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12 Kasım 2021 13:46
 Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 13 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, liglere verilen milli arada Galatasaray ile hazırlık maçında karşılaşacak yeşil-beyazlı takım, Özlüce Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Özcan Bizati yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayıp pas pres oyunuyla devam etti.

Takım, idmanın son bölümde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, İstanbul'a hareket edecek.


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