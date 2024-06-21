Bursaspor, Ahmet İlhan Özek'i transfer etti

TFF 3. Lig ekibi Bursaspor, tecrübeli oyuncu Ahmet İlhan Özek'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bursaspor, Ahmet İlhan Özek'i transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Haziran 2024 23:55
Son güncelleme 21 Haziran 2024 23:58
TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Ahmet İlhan Özek'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarına başlayan yeşil-beyazlı ekip, 36 yaşındaki Özek ile anlaşma sağladı.

Sol kanat mevkisinde oynayan eski milli futbolcu, Süper Lig'de de birçok takımın formasını giymişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery