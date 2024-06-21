Bursaspor, Ahmet İlhan Özek'i transfer etti

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Ahmet İlhan Özek'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarına başlayan yeşil-beyazlı ekip, 36 yaşındaki Özek ile anlaşma sağladı.
Sol kanat mevkisinde oynayan eski milli futbolcu, Süper Lig'de de birçok takımın formasını giymişti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarına başlayan yeşil-beyazlı ekip, 36 yaşındaki Özek ile anlaşma sağladı.
Sol kanat mevkisinde oynayan eski milli futbolcu, Süper Lig'de de birçok takımın formasını giymişti.
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