Bursalı yıldızı Sivas'ın radarına girdi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Sivasspor'da, gündeme Bursasporlu Namıq Alaskarov gündeme geldi.



Rıza Çalımbay ile yola devam edecek olan Sivasspor'un, Bursasporlu hücum oyuncusu Namıq Alaskarov ile ilgilendiği belirtildi. Bursaspor'un küme düşmesi halinde sözleşmesi otomatik olarak fesh olacak olan Alaskarov'un, Süper Lig'den çok sayıda talibi olduğu öne sürüldü.



Bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 6 gol 6 asist kaydeden Alaskarov'un, kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve Süper Lig'den gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade edildi.



Sağ kanat pozisyonundaki performansıyla dikkat çeken başarılı futbolcu için Bursaspor'un ligde kalması durumunda Sivasspor'un bonservis bedeli ödeyerek transferi tamamlayacağı belirtildi.





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