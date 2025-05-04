Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, Bursa'da yapıldı.
Bursa'nın fethinin 699. yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikler kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünde başladı.
Sporseverlerin ilgi gösterdiği koşuya, 799 erkek ve 480 kadın olmak üzere toplam 1279 kişi kayıt yaptırdı.
Saltanat Kapı önünden başlayan yarışta sporcular; Heykel, Setbaşı, Irgandı Köprüsü, Kayıhan Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Kavaklı Caddesi güzergahını izleyerek, Pınarbaşı'nda sona eren 4 kilometrelik koşuyu tamamlamak için ter döktü.
Yarışın erkekler kategorisinde Semih Eren Kurtaran birinci, Ömer Altun ikinci, Gökhan Gündoğan ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise birincilik kürsüsüne İrem Özkan çıktı, Ülfet Mutlu ikinci, Betül Alagöz de üçüncülük elde etti.
Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve protokol üyeleri takdim etti.
Pınarbaşı Meydanı'nda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'ni, Uluslararası Tarihi Kent Koşusu ile tamamladıklarını söyledi.
Koşuya ilginin yoğun olduğunu ifade eden Esendemir, şunları kaydetti:
"Engelli vatandaşlarımızın da koşuda yer alması bizlere gurur verdi. Önümüzdeki yıl Bursa'nın fethinin 700'üncü yılını kutlayacağız. Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri'ni, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılına yakışır bir şekilde düzenlemek istiyoruz. Haziran ayında bir çalıştay yapacağız. Bu çalıştayın sonunda da gelecek yıl düzenleyeceğimiz Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri'nin yol haritasını belirleyeceğiz."
Bursa'da 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu yapıldı
Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, sporseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. 1279 kişinin katıldığı organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.
Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, Bursa'da yapıldı.
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