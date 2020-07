TFF 1. Lig'in 32. haftasında, Süper Lig bileti almak için hata yapma lüksü olmayan Bursaspor, evinde Altınordu ile karşılaştı. Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.



50. dakikada Tayfur Bingöl'ün kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynayan Bursaspor'a galibiyeti getiren gol, 70. dakikada Traore'den geldi.



Altınordu'da Tayfur'un kırmızı kart gördüğü pozisyonda sakatlanan Batuhan Kırdaroğlu'nın fibula kemiğinin kırıldığı açıklandı.



Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Bursaspor, 55 puanla ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. 5 maçtır kazanamayan Altınordu ise 33 puanda kaldı.



TFF 1. Lig'in 33. haftasında Bursaspor evinde Menemen Bld. ile karşılaşacakken, Altınordu ise evinde Giresunspor'u konuk edecek.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye



Hakemler: Koray Gençerler, Ali Can Alp, Gökhan Barcın



Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Shehu, Burak Altıparmak (Dk. 78 Aykut Akgün), Traore (Dk. 78 Sedat Dursun), Özer Hurmacı (Dk. 58 Recep Aydın), Burak Kapacak (Dk. 90 Emirhan Aydoğan), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 46 Seleznov)



Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Çil, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak (Dk. 76 Ali Yaşar), Oğulcan Ülgün, Okan Derici (Dk. 76 Burak İnce), Hüsamettin Yener (Dk. 60 Hüseyin Atakan Üner), Muhammed Mert, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 51 Metehan Mimaroğlu), Yasin Ozan (Dk. 76 Kemal Rüzgar)



Gol: Dk. 69 Traore (Bursaspor)



Sarı kartlar: Dk. 23 Anıl Karaer, Dk. 61 Shehu, DK. 90 Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Dk. 37 Ufuk Budak, Dk. 75 Okan Derici (Altınordu)



Kırmızı kart: Dk. 50 Tayfur Bingöl (Bursaspor)