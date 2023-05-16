Burnley'nin gözü Süper Lig devinin golcüsünde









İngiliz ekibi transfer politikasını genç oyuncular üzerine kurgulasa da takıma kendini kanıtlamış bazı yıldız isimleri de katmanın planını yapıyor.



Premier Lig'de kalıcı olmak hedefliyen Burnley, kadrosuna katacağı isimleri Vincent Kompany'nin listesi doğrultusunda belirlemeye belirlerken gözünün Fenerbahçe 'nin golcü oyuncusu Batshuayi'ye dikti. İngiltere Championship'te 101 puanla şampiyon olarak ve Premier Lig'e yükselen Burnley gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Premier Lig'de daha önce Chelsea ve Crystal Palace formaları giyen Batshuayi, Kompany'nin varlığı sebebiyle Burnley'nin transfer teklifine sıcak bakabilir. Belçikalı teknik adam Fenerbahçe'

nin yıldız ismini kadrosuna katmayı çok istiyor.

Manchester United Menajeri Erik ten Hag'ın her fırsatta kendisinden memnun olduğunu söylese de İngiliz basını ve taraftarlar 30 yaşındaki oyuncuyu sert şekilde eleştiriyor. Premier Lig'e yükselen Burnley'de Hollandalı yıldızın takıma geri dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İlk olarak takıma iyi bir golcü transfer etmek isteyen Burnley'de Belçikalı Menajer Vincent Kompany Fenerbahçe'nin yıldız ismi Michy Batshuayi'yi gözüne kestirdi.Bu sezon Süper Lig'de 16 maçta görev yapan 29 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 11 gol ve bir asistlik bir performans sergiledi. Avrupa Ligi'nde sekiz maçta üç gole imza atan Batshauyi, Türkiye Kupası'nda ise sahaya çıktığı üç maçta iki kez gol sevinci yaşadı.Sezon başında Beşiktaş'a kiralanan Hollandalı golcü Wout Weghorst, devre arasında siyah - beyazlılardan ayrılarak Manchester United'a kiralanmıştı.