Burak Yılmaz: 'Trabzon deplasmanından galip dönmek istiyoruz'

Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Gaziantep FK, maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman açma, germe ve ısınma hareketleriyle başladı.Antrenman öncesinde teknik direktör Burak Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Burak Yılmaz, takımın 3 maç üst üste galip geldiğini ve aynı başarıyı Trabzonspor maçında da göstermek istediklerini söyledi.Trabzon maçında güçlü bir oyun oynamak istediklerini dile getiren Yılmaz,diye konuştu.Yılmaz, sakat oyuncularının olduğunu ve oyuncularını korumak zorunda olduğunu söyleyerek,şeklinde konuştu.Yılmaz, Trabzonspor karşılaşmasında defans yaparak değil sahada futbol oynayarak galip geleceklerini söyledi. Takım olarak genel futbol anlayışlarının olduğunu söyleyen Yılmaz,