Burak Yılmaz'dan Trabzonspor yanıtı!

Teknik direktör Burak Yılmaz, Trabzon'da bir etkinliğe konuk oldu.
Burak Yılmaz, Trabzonspor için gelen soruya da yanıt verdi.
Şenol Güneş'in yardımcısı olup olmayacağı konusunda, "Trabzonspor'dan gelecek olan teklif benim için bir şereftir fakat ben geçen sene Kayserispor'a gittim ve kümede kaldık. Çok zor bir başarıydı. Ben Kayserispor'u çok sevdim. Ben orada alnımın akıyla Kayserispor'u kümede bıraktım. Ben artık teknik direktörüm. Bir ekibim var. Benim inandığım insanlar var. Yardımcılığa dönmeyi düşünmüyorum. Kendimi bir teknik direktör olarak düşünüyorum. Bir gün Trabzonspor'a Allah'ın izniyle teknik direktör olurum diye düşünüyorum." diye konuştu.
Burak Yılmaz, Trabzonspor için gelen soruya da yanıt verdi.
Şenol Güneş'in yardımcısı olup olmayacağı konusunda, "Trabzonspor'dan gelecek olan teklif benim için bir şereftir fakat ben geçen sene Kayserispor'a gittim ve kümede kaldık. Çok zor bir başarıydı. Ben Kayserispor'u çok sevdim. Ben orada alnımın akıyla Kayserispor'u kümede bıraktım. Ben artık teknik direktörüm. Bir ekibim var. Benim inandığım insanlar var. Yardımcılığa dönmeyi düşünmüyorum. Kendimi bir teknik direktör olarak düşünüyorum. Bir gün Trabzonspor'a Allah'ın izniyle teknik direktör olurum diye düşünüyorum." diye konuştu.