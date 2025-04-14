Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe tepkisi!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kayserispor mağlubiyeti sonrası bir taraftarın Fenerbahçe sözlerine tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe tepkisi!
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14 Nisan 2025 08:48
Son güncelleme 14 Nisan 2025 08:50
Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kayserispor maçının ardından bir taraftarın Fenerbahçe sözlerine çok sinirlendi.

Kasımpaşa, maçın ardından şehirden ayrılmak için havalimanına gitti. Bir taraftarın Fenerbahçe maçının kaybedilmesiyle ilgili iması teknik direktör Burak Yılmaz'ı çıldırttı. Taraftarın, Kasımpaşa takımına yönelik, "Her seferinde yatıyorsunuz Fener'e" sözleri duyuldu. Taraftara bağıran Yılmaz, "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan? Yürü lan." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine taraftar, "Oynamıyorsunuz" ifadesini kullandı. Çevresindekiler Burak Yılmaz'ı sakinleştirmekte zorlandı.

Kasımpaşa'nın başında Ocak sonunda geçen Burak Yılmaz 16 maça çıktı. Yılmaz bu maçlardan 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle ayrıldı.  





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