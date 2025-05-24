24 Mayıs
Eyüpspor-Antalyaspor
2-1
24 Mayıs
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-2
24 Mayıs
Göztepe-Galatasaray
0-2
24 Mayıs
Real Madrid-Real Sociedad
2-0
24 Mayıs
Leganes-Real Valladolid
3-0
24 Mayıs
Espanyol-Las Palmas
2-0
24 Mayıs
Alaves-Osasuna
1-1
24 Mayıs
Getafe-Celta Vigo
1-2
24 Mayıs
Rayo Vallecano-Mallorca
0-0
24 Mayıs
Bologna-Genoa
1-3
24 Mayıs
AC Milan-Monza
2-0
24 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
2-1
24 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
0-0
24 Mayıs
FCV Dender EH-KV Mechelen
2-2
24 Mayıs
RB Salzburg-Rapid Wien
4-2
24 Mayıs
Austria Wien-BW Linz
2-2
24 Mayıs
Sturm Graz-Wolfsberger AC
1-1

Burak Yılmaz: "Bile bile lades olduk"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Mayıs 2025 23:32 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 23:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Burak Yılmaz: 'Bile bile lades olduk'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, iki takımın da ligin başındaymış gibi mücadele ettiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, skordan memnun olmadığını ancak oyuncularının mücadelelerinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Gaziantep ekibini tebrik eden Yılmaz, "İki takım da ligin son iki maçı gibi değil ligin ortası hatta başı gibi mücadele etti. Gaziantep'in bize geçişlerden etkili olacağını biliyorduk buna çok çalıştık ama bile bile lades olduk, aslan gibi iki genç oyuncumuz oynadı. Onların konsantrasyon eksikliği olacağını düşünmüştük ama ne olursa olsun onlara güvenmek zorundaydık." dedi.

Yılmaz, futbolun gizemi ve futbolun başarısının küçük detaylarda olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maçın ilk devresinde 2-0 mağlup içeriye girdik. İkinci yarı verdikleri reaksiyon oyun oynama ve gol atma isteğinden dolayı oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Hepinizin de gördüğü gibi 2-2'den sonra kazanabilirdik. Gaziantep'te yine geçişlerden gol bulabilirdi. Sonuç için mutlu değilim kazanabilirdik, oyuncularımın reaksiyonu beni mutlu etti. Çok gurur duydum."

Yılmaz, gelecek yılın planını bundan sonra yapacaklarını sözlerine ekledi.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.