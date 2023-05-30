Burak Kaymak: 'Galip geldiğimiz için mutluyuz.'

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlu Burak Kaymak kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaymak, rakibin maçın başında 10 kişi kalmasının ardından baskılı oyunla golleri bulduklarını belirtti.



"DAHA ÇOK GOL ATABİLİRDİK."



İkinci yarıda skoru korumak için Kayserispor'u beklediklerini belirten Kaymak, "Daha çok gol atabilirdik ama galip geldiğimiz için mutluyuz. Konyaspor maçını da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Kulüple yolları ayrılan Andrea Pirlo'dan ve ekibinden çok şey öğrendiklerini de vurgulayan Burak Kaymak, "Bizim belli bir oyun düzenimiz vardı. Alparslan hocamızla motivasyonu üst seviyeye çekip bu maça hazırlanmaya çalıştık. Daha çok teknik ve taktik konulardan ziyade motivasyon üzerinde duruyoruz." diye konuştu.



