Bünyamin Balcı: "1 puan bizim için iyidir"

Antalyasporlu Bünyamin Balcı, Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bünyamin Balcı: '1 puan bizim için iyidir'
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04 Mart 2021 21:33
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da Bünyamin Balcı, karşılaşmanın ardından konuştu.

1 puanın takım için iyi olduğunu söyleyen Balcı, "Her maç elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün de bunu iyi yaptığımı düşünüyorum. İyi hazırlandık. Çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Net pozisyonlara girdik, atsak farklı olabilirdi. 1000. golü bulduk. Yenilmezlik serimizi 12 maça çıkardık. Büyük maç bu. Bu maçların taktiği, atmosferi farklı oluyor. İyi mücadele ettik. 3 puanı alabilirdik. 1 puan da bizim için iyidir." ifadelerini kullandı.



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