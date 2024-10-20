Bülent Uygun: "Mutluluk yaşıyoruz"

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Hatayspor galibiyeti sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bülent Uygun: 'Mutluluk yaşıyoruz'
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20 Ekim 2024 16:31
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım olarak zor süreçlerden geçtiklerini belirtti.

Oğlu Emir Haktan Uygun'un doğum günü olduğunu ve galibiyeti oğluna armağan ettiğini dile getiren Uygun, "Hatayspor gibi iyi bir takımı yenmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, gelerek bizleri desteklediler." ifadelerini kullandı.

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